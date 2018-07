Julinho Camargo diz que não cobrará reforços no Grêmio

Para justificar o mau momento, o técnico Julinho Camargo lembrou que o elenco não foi montado por ele. "Não vou jogar a bola para a direção. Não vou cobrar reforços. Peguei esse elenco e a bronca é comigo. A composição do elenco não foi feita por mim. Se a direção não buscar reforços, vamos buscar com esses caras, pois eu acredito neles", disse o treinador.

Em quatro jogos sob o comando de Julinho, o time só conquistou cinco pontos, dos empates com Figueirense e América e da vitória sobre o Coritiba. Na estreia dele, derrota para o Cruzeiro. A campanha em casa no Brasileirão também é sofrível: duas vitórias, três empates e uma derrota. O Grêmio atualmente é o 14.º no Brasileiro, com 13 pontos em 11 jogos.

MERCADO - O Grêmio segue com sua proposta de diminuição do elenco, antiga reivindicação de Renato Gaúcho. O último a sair foi Mateus Magro. O volante foi emprestado para o Caxias até o final de 2012 e vai jogar a Série C do Brasileirão.