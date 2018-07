Julinho Camargo é demitido no Goiás e se torna o 3º técnico a cair na rodada

Foi mais um treinador a cair na rodada, que ainda tem dois jogos nesta quinta. Antes de Julinho Camargo, Enderson Moreira já havia sido demitido do Fluminense, após a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras no Rio, e René Simões foi dispensado do Figueirense, depois de ser batido por 1 a 0 no clássico diante do Avaí, também em casa.

No total, foi a 22.ª demissão de treinador em 26 rodadas do Campeonato Brasileiro. Julinho Camargo não resistiu a duas derrotas consecutivas - para Avaí e Ponte Preta -, que deixaram o Goiás à beira da zona de rebaixamento - está em 16.º, com 28 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Coritiba ainda nesta quinta.

Julinho foi o segundo técnico do Goiás neste Brasileirão. Ele assumiu a equipe no dia 9 de julho, na vaga do demitido Hélio dos Anjos, e a comandou em 16 partidas, com quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas. A diretoria do clube ainda não se manifestou sobre seu substituto.