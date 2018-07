Júlio Baptista descarta jogar no Brasil e frustra tentativas do Vasco

RIO DE JANEIRO - Apesar do interesse do Vasco, o meia Júlio Baptista disse nesta quinta-feira que não pretende voltar ao Brasil neste momento. O jogador do Málaga-ESP está em fase final de recuperação de cirurgia no tendão de Aquiles e afirmou querer voltar a jogar para retribuir o apoio do time espanhol, depois de um ano longe da bola.

"Ninguém me procurou. Acredito até que exista o interesse, meu clube comentou que alguns times vieram sondar, mas não há a intenção de me vender", afirmou. "Nem eu, nem as pessoas que trabalharam comigo conversamos com ninguém. No momento, não penso em voltar ao Brasil. A única coisa que estou pensando agora é em voltar a jogar".

Nesta quinta, os jogadores que estão fora dos planos para a temporada se reapresentaram em São Januário, onde vão treinar à parte do elenco, que está em Pinheiral (RJ). O lateral-direito Max, os zagueiros Rodolfo e Jomar, os meias Enrico e Maicon Assis e o atacante Nilson foram acompanhados pelo preparador físico Romildo Menezes, o fisiologista Daniel Gonçalves e o médico Albino Pinto.

O volante Renato Augusto não apareceu. O lateral Jonas, insatisfeito com atraso de salários, foi liberado. O Vasco deve ao Coritiba cerca de R$ 1 milhão pela contratação dele.