Julio Baptista desfalca Cruzeiro no clássico por causa de lesão na coxa

O Cruzeiro confirmou nesta sexta-feira que o meia Julio Baptista vai desfalcar o time no clássico contra o Atlético Mineiro, domingo, no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, após se contundir na última quarta-feira, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Paranaense.

De acordo com o Cruzeiro, os exames médicos realizados por Julio Baptista detectaram uma lesão muscular na coxa esquerda. O clube, porém, não detalhou a gravidade da contusão e apenas confirmou a ausência do jogador no clássico do fim de semana.

Julio Baptista foi titular diante do Atlético-PR porque Ricardo Goulart estava suspenso. Contundido, ele foi substituído por Willian no intervalo da partida. Com o retorno do suspenso e a ausência do seu substituto, o quarteto ofensivo cruzeirense deverá ser formado por Everton Ribeiro, Alisson, Ricardo Goulart e Marcelo Moreno diante do Atlético-MG.

Líder do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos e sete de vantagem para o segundo colocado São Paulo, o Cruzeiro tentará vencer o clássico para ficar ainda confortável na ponta da competição. No primeiro turno, no Independência, o time foi batido pelo Atlético-MG por 2 a 1.