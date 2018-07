Júlio Baptista e Borges treinam e podem voltar ao time

Baptista sofria com cansaço muscular - fruto do longo período de inatividade antes de chegar ao Cruzeiro - e foi poupado nos dois últimos jogos do líder, contra Flamengo e Goiás. Já Borges chegou a ser relacionado para a partida de quarta-feira, mas, cansado, acabou vetado.

No treino da manhã na Toca da Raposa, em que apenas os jogadores que não pegaram o Goiás trabalharam com bola, o Cruzeiro ainda recebeu outras boas notícias. O volante Tinga e do atacante Martinuccio foram liberados pelo departamento médico e treinaram normalmente. O argentino deve ficar no banco contra o Atlético-PR.

Já o zagueiro Victorino, o meia Elber e o atacante Luan fizeram atividades sob orientação de fisioterapeutas. Alisson e Vinícius Araújo estão fora da partida deste sábado porque servem à seleção brasileira sub-20.