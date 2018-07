Júlio Baptista é recebido com festa na chegada à BH

BELO HORIZONTE - Novo reforço do Cruzeiro, o meia Júlio Baptista foi recebido com festa por centenas de torcedores no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira. O jogador, com passagens pela seleção brasileira, será apresentado oficialmente somente no domingo, dia do clássico com o Atlético-MG, no Mineirão.

Depois da recepção calorosa, Baptista foi acompanhado pelo diretor de futebol Alexandre Mattos até a sede do clube para encontrar o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho de Tavares. Lá, assinou contrato de dois anos com o clube, após rescindir seu vínculo com o Málaga, da Espanha.

O jogador não deu entrevistas nesta sexta, mas agradeceu o apoio da torcida cruzeirense através de sua conta no Twitter. "Já estou aqui minha gente... Só queria agradecer todo esse carinho de todos vocês, obrigado", declarou o meia.

A diretoria do Cruzeiro ainda não anunciou se Baptista será apresentado antes ou depois do clássico de domingo. A partida está marcada para as 16 horas e será válida pela nona rodada do Brasileirão.