Júlio Baptista exalta Cruzeiro e celebra volta ao Brasil

BELO HORIZONTE - O meia Júlio Baptista foi o último reforço do Cruzeiro anunciado na janela para transferência do futebol europeu. O jogador chega ao clube mineiro depois de dez temporadas na Europa, sendo os últimos dois anos e meio no Málaga, e não escondeu a felicidade de voltar ao Brasil.

"Estou contente pela torcida estar feliz com a minha chegada. Estou feliz em retornar para o Brasil, em jogar pelo Cruzeiro e poder mostrar o meu futebol. Tenho certeza que esse vai ser um casamento, eu espero, que durará muitos anos. Espero conseguir devolver todo esse carinho que o Cruzeiro vem depositando em mim dentro de campo", declarou.

O longo período que passou afastado do País parece ter deixado o meia com saudade e Júlio Baptista fez questão de agradecer a diretoria cruzeirense pela negociação. "Estou muito contente pela possibilidade que o Cruzeiro me deu de voltar para o Brasil. Sempre tive vontade de voltar."

Revelado pelo São Paulo, Júlio Baptista se destacou no Sevilla, mas também atuou no Real Madrid, Arsenal e Roma antes de ir para o Málaga. Com passagens pela seleção brasileira - disputou a Copa do Mundo de 2010 -, o meia explicou os motivos que o fizeram aceitar a proposta do Cruzeiro.

"A proposta do Cruzeiro envolveu muitas coisas, tanto na parte de campo como de fora. O projeto que me foi apresentado, com uma meta importante para o clube, me fez ter vontade de fazer parte desse projeto. O Campeonato Brasileiro é muito competitivo e está mais organizado e isso também se juntou para eu aceitar essa proposta", comentou.