Julio Baptista fica fora de jogo da Roma contra Cluj O atacante Júlio Baptista não vai participar do confronto entre Cluj e Roma, quarta-feira, válido pela última rodada do Grupo E da Liga dos Campeões da Europa, na Romênia. O duelo é decisivo para o clube italiano, que está em segundo lugar na chave e precisa de um empate para as oitavas de final.