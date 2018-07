Julio Baptista marca após 18 meses e Málaga vence no Espanhol

MADRI - Foram 16 meses afastado por uma série de problemas físicos até que Julio Baptista pudesse retornar aos gramados. Quase dois meses depois do retorno, o brasileiro finalmente balançou as redes novamente, contribuindo para a vitória por 3 a 1 do Málaga sobre o Rayo Vallecano, neste sábado, na abertura da 29.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Batista, apelidado de "La Bestia" pelos espanhóis na época em que se destacou pelo Sevilla, balançou as redes aos 10 minutos do segundo tempo, completando de cabeça, entre dois zagueiros, o escanteio batido por Morales.

Outro brasileiro já havia aberto o placar em Madri: o zagueiro Weligton, também pelo alto, após falta também batida por Morales. Piti empatou de pênalti, Baptista fez o segundo e Morales completou o placar, já no finalzinho.

Amigo de infância de Neymar, Leo Baptistão está em má fase. O atacante de 20 anos foi titular do Rayo mais uma vez, mas voltou a passar em branco. Depois de um bom começo de campeonato, chegando a ser especulado para defender a seleção espanhola, o centroavante só fez um gol em 2013.

Com a vitória, o Málaga foi a 47 pontos, empatando com a Real Sociedad, mas ficando em quinto, atrás do rival basco pelos critérios de desempate. Agora o time de Julio Baptista se prepara para, na quarta, receber o Borussia Dortmund em jogo válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões.