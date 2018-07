Júlio Baptista marca duas vezes e dá vitória ao Málaga

A vitória tira o Málaga da zona de rebaixamento, pelo menos momentaneamente. Com 33 pontos, o time de Julio Baptista passa o Zaragoza no número de vitórias, mas ainda espera seus rivais contra o rebaixamento jogarem por esta rodada. O Mallorca, por sua vez, fica em 10.º, a seis pontos da briga por uma vaga na Liga Europa, diferença que pode aumentar durante o final de semana.

Júlio Baptista havia passado por uma cirurgia no menisco do joelho direito em 22 de fevereiro. Foram cinco semanas de recuperação no Reffis (o centro de recuperação do São Paulo), até a sua volta à Espanha, há 12 dias, acompanhado de um fisioterapeuta do clube paulista.

Neste sábado, em sua volta, marcou primeiro aos 40 minutos da etapa inicial e depois, de cabeça, aos 12 do segundo tempo. Sebastian Fernandez havia aberto o placar aos 26 do primeiro tempo.

Também neste sábado, o Sevilla, ex-clube de Baptista, perdeu para o Getafe por 1 a 0 em Madri, gol de Miku, e estacionou nos 46 pontos. Agora, torce contra Bilbao, Atlético de Madrid e Espanyol para não perder a quinta colocação e o posto na zona de classificação à Liga Europa durante a rodada. O Getafe foi a 37 pontos, subiu quatro posições e se afastou da zona de rebaixamento.