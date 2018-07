Júlio Baptista rescinde com Málaga e reforçará Cruzeiro

Júlio Baptista estava no Málaga desde 2011 e voltará a atuar no Brasil dez anos depois de ter deixado o São Paulo. Em 2003, ele foi contratado pelo Sevilla, no qual ficou até 2005, ano em que se transferiu para o Real Madrid. Em seguida, chegou a atuar por empréstimo no Arsenal, retornou ao clube madrilenho e em 2008 foi para a Roma, seu último time antes de voltar a atuar no futebol espanhol.

Agora, aos 31 anos de idade, Júlio Baptista chegará ao Cruzeiro depois de ter ajudado o Málaga a avançar às quartas de final da última Liga dos Campeões, sendo que por muito pouco o time não foi às semifinais, tendo em vista a heroica classificação do Borussia Dortmund diante dos espanhóis.

Porém, o meio-campista foi atrapalhado por lesões durante a sua passagem pelo Málaga, que nesta quarta-feira desejou sorte ao brasileiro ao anunciar que chegou a um "acordo amigável" com o atleta para rescisão do seu contrato.

Atuando pelo Cruzeiro, Júlio Baptista espera aumentar as suas chances de retornar à seleção brasileira, que ele não defende desde a Copa do Mundo de 2010. Desde que integrou o grupo comandado por Dunga no Mundial, o atleta não teve espaço no time nacional com Mano Menezes e também não foi convocado por Luiz Felipe Scolari.

Neste período de ausência da seleção, Júlio Baptista ajudou o Málaga a se livrar do rebaixamento no Campeonato Espanhol ao marcar nove gols em 11 jogos em sua primeira temporada pelo clube. Porém, o meia ficou mais de um ano afastado dos gramados por causa de um osso quebrado no seu pé e uma ruptura do tendão de Aquiles. Depois disso, ele voltou a atuar pela equipe na última temporada europeia, quando também participou da campanha na qual o Málaga terminou o Campeonato Espanhol na sexta posição, na zona de classificação para a Liga Europa.

Júlio Baptista também chegará ao Cruzeiro como reforço de peso e servirá como uma espécie de substituto de Diego Souza, negociado com o Metalist, da Ucrânia.