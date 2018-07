Julio Baptista será operado na Espanha por médico do Barcelona

Na sexta-feira, o Cruzeiro surpreendeu ao deixar Julio Baptista de fora da lista de inscritos na Libertadores. Neste domingo veio a explicação: a lesão na cartilagem do joelho direito precisa ser corrigida com cirurgia. O atacante será operado na próxima quinta-feira, na Espanha.

De acordo com o Cruzeiro, o jogador vinha sentindo dores no joelho e a decisão pela cirurgia aconteceu na sexta-feira, quando ele se consultou com o médico René Abdalla, em São Paulo. Ele será operado, entretanto, por Ramón Cugat Bertomeu, espanhol que trabalha no Barcelona.

"Júlio Baptista viaja para Barcelona na segunda-feira e depois do procedimento operatório permanecerá na cidade catalã por mais 15 dias realizando fisioterapia. Em seguida, retorna a Belo Horizonte para todo o processo de recuperação, que acontecerá na Toca da Raposa", explicou o Cruzeiro, neste domingo.