Julio Baptista sofre lesão e desfalca o Cruzeiro

BELO HORIZNTE - O Cruzeiro não poderá contar com o meia Julio Baptista na partida contra o Internacional, neste domingo, em Novo Hamburgo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro explicou que o jogador sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e foi vetado pelo departamento médico.

De acordo com o Cruzeiro, a contusão de Julio Baptista foi detectada através do exame de imagem realizado pelo jogador na tarde de quinta-feira. O clube não apresentou uma previsão sobre o período de afastamento do meia e apenas indicou que ele "já iniciou o tratamento, para estar novamente à disposição do técnico Marcelo Oliveira o mais rápido possível".

Julio Baptista é o terceiro desfalque do Cruzeiro para o duelo com o Inter. O time mineiro também não terá o volante Lucas Silva e o meia Ricardo Goulart, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e terão que cumprir suspensão automática neste domingo.

Sem Ricardo Goulart, Julio Baptista era um dos candidatos a ser titular no setor ofensivo. Com a sua lesão, porém, Dagoberto é o favorito para enfrentar o Inter. Já a vaga de Lucas Silva deve ser ocupada por Henrique.