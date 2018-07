Júlio Baptista sofre lesão e vira desfalque na equipe do Cruzeiro

O meia-atacante Júlio Baptista sofre uma lesão na panturrilha esquerda. O Cruzeiro não informa qual o tempo previsto para a recuperação, mas já avisou que o jogador está descartado para o próximo jogo, sábado, contra o Figueirense, no Mineirão, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Reserva do líder isolado do Brasileirão, Júlio Baptista sofreu a contusão do treino de terça-feira, mas a gravidade só foi confirmada nesta quarta, quando ele passou por exames médicos. Segundo comunicado do clube, o jogador teve uma "pequena lesão na panturrilha esquerda".

Apesar de perder Júlio Baptista, que vem sendo uma importante opção no banco de reservas, o técnico Marcelo Oliveira não deve ter problemas para escalar o time titular. Assim, deve manter diante do Figueirense a mesma formação que venceu o Palmeiras no domingo passado no Pacaembu.