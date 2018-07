Júlio Baptista vê Cruzeiro renovar seu contrato após exaltar os próprios números

Ele estava visivelmente preocupado com seu futuro no futebol. Seu contrato encerraria em 31 de julho e o meio-campista não sabia se voltaria a vestir a camisa celeste, pois ainda se recupera de uma cirurgia no joelho direito com previsão de retorno aos gramados apenas em agosto - na última terça, fez o primeiro trabalho com bola após a operação.

"Sou um profissional consciente e não existe para mim reclamação por reclamação. Existe trabalho e dedicação, amor pelo que se faz. E quando há embasamento estatístico fica difícil contestar qualquer afirmação", afirmou.

Na sequência, escreveu que esteve à disposição da equipe em 65% dos jogos, mas não foi utilizado por opção da comissão técnica em 21 deles. Segundo seus números, quando começou como titular, o Cruzeiro teve aproveitamento de 73,3% dos pontos.

O Cruzeiro parece ter lido e compreendido sua mensagem e optou por renovar o vínculo do atleta até o final do ano. Contratado em 2013, o meia disputou 60 partidas pelo Cruzeiro e anotou 17 gols. Junto com os números positivos, Júlio Baptista contribuiu para duas conquistas do Campeonato Brasileiro, em 2013 e 2014, e uma do Campeonato Mineiro, também em 2014.