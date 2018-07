Júlio Baptista volta a treinar com bola no Cruzeiro, mas tem futuro incerto O meia Júlio Baptista voltou a treinar com bola nesta quarta-feira, quatro meses depois de ter passado por uma cirurgia no joelho direito. O jogador, no entanto, ainda não foi liberado pelo departamento médico e deve ter condições de entrar em campo somente daqui um mês.