Júlio Batista promete recuperação rápida do Málaga Surpresa da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa e com boa campanha no Campeonato Espanhol, o Málaga sofreu duas derrotas na semana passada ao perder para o Porto por 1 a 0, no torneio continental, e para o Bétis por 3 a 0, na competição nacional. O meia Júlio Baptista reconheceu que o time passa por um momento ruim, mas prometeu que a recuperação será imediata.