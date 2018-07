Julio Cesar admite atuação ruim, mas valoriza vitória

"Individualmente, a minha atuação foi muito ruim. Foi abaixo da minha média", afirmou Julio Cesar. "Mas, além da minha atuação individual, tenho que ressaltar a atuação da seleção brasileira. Foi um jogo muito bom, uma classificação que a gente estava querendo muito. Pudemos mostrar superação, maturidade", completou o goleiro.

Apesar da fraca atuação diante do Equador, ele afirmou que não se abala para a sequência da Copa América. "Isso não me desanima. Quem joga no gol, sabe que é uma posição ingrata. E isso só serve para eu treinar mais e trabalhar mais", explicou Julio Cesar, que vem sendo titular absoluto da seleção brasileira nos últimos cinco anos.

Ele também lembrou que "ninguém tem cadeira cativa" na seleção e que os outros dois goleiros do grupo (Victor e Jefferson) têm condições de serem titulares, mas ressaltou que não espera perder sua vaga para o jogo com o Paraguai no domingo. "Você não pode avaliar um jogador por uma falha ou outra, e sim por uma série de partidas", disse Julio Cesar.