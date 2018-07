Julio Cesar admite evolução no Vasco após chegada de Nenê: 'Nossa referência' O Vasco parecia ter o rebaixamento à Série B do ano que vem selado há meses, quando era o lanterna do Campeonato Brasileiro e acumulava derrota após de derrota. A partir da 24.ª rodada, no entanto, as coisas começaram a mudar, a equipe se estabeleceu e, se não nadou de braçadas, evoluiu a ponto de manter vivo o sonho de permanência na elite. Menos de um mês antes, havia estreado pelo clube Nenê, que chegou no meio do campeonato para ajudar a mudar o destino do time.