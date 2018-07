Júlio César admite falha, mas critica ataque corintiano Após o Corinthians empatar por 1 a 1 com o Mogi Mirim, na noite da última quarta-feira, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o goleiro Júlio César admitiu que falhou no lance do gol do time adversário, marcado aos 41 minutos do segundo tempo pelo atacante Hernane. Porém, o jogador criticou a ineficiência do ataque corintiano, que não soube aproveitar as oportunidades que teve para garantir a vitória.