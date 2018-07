Julio Cesar agradece apoio e divide méritos com seleção Principal responsável pela classificação do Brasil para as quartas de final da Copa do Mundo, ao defender dois pênaltis no Mineirão no último sábado no duelo com o Chile, Julio Cesar dividiu os méritos pela sua atuação heroica com o restante do grupo da seleção e também com a comissão técnica. De acordo com o goleiro, o respaldo que ele recebeu foi fundamental para que pudesse brilhar em Belo Horizonte.