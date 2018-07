Júlio César antecipa apresentação à seleção brasileira

O goleiro Júlio César resolveu antecipar sua apresentação à seleção brasileira. Liberado pelo técnico Dunga para se juntar ao grupo apenas na quinta-feira, após ter conquistado o título da Liga dos Campeões da Europa no último sábado, ele irá chegar ao CT do Caju, em Curitiba, na manhã desta terça. Mas seus dois compatriotas na Inter de Milão, o zagueiro Lúcio e o lateral Maicon, resolveram manter a programação original.

Júlio César desembarcou nesta segunda-feira no Rio, depois da festejar a conquista do título da Liga dos Campeões em Milão. E, depois de passar o dia com a família, se apresentará à seleção nesta terça, para iniciar a preparação para a Copa. Enquanto isso, Lúcio e Maicon preferiram ficar na Itália, de onde seguem direto para a África do Sul na quinta, mesmo dia em que a delegação brasileira chegará lá.

Os três jogadores da Inter de Milão são titulares do time de Dunga. E a chegada deles, após a conquista do título europeu, promete animar ainda mais o ambiente da seleção. "A motivação deles será muito importante para o grupo. A conquista da Inter agrega muita coisa boa", afirmou o volante Gilberto Silva.