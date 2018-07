Julio Cesar avisa que cartões amarelos não preocupam a seleção

O empate por 0 a 0 com o México, na última terça-feira, em Fortaleza, afetou os planos da seleção brasileira de avançar antecipadamente para as oitavas de final da Copa do Mundo, o que poderia permitir ao volante Luiz Gustavo e, principalmente, ao atacante Neymar a forçarem o segundo cartão amarelo para poder cumprir suspensão automática na rodada final do Grupo A, diante de Camarões, ficando livres das advertências no início do mata-mata. Portanto, o risco de perder jogadores por suspensão é iminente, mas o goleiro Julio Cesar garantiu que a situação não preocupa, exaltando o grupo de 23 convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a competição.

"Deve ser complicado saber que com um cartão você fica fora, mas acho que aí entra a importância do grupo forte, para suprir posições e substituir jogadores importantes. Temos um grupo de 23 que o Felipão pode fechar o olho e escolher qualquer um", disse o goleiro, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Apesar de elogiar o elenco da seleção para minimizar a preocupação com a possível perda de jogadores por suspensão, Julio Cesar não titubeou ao ser arguido para comparar Neymar com o italiano Mario Balotelli. E o goleiro fez questão de exaltar o atacante brasileiro, atualmente "pendurado" com um cartão amarelo.

"Joguei com Mario na Inter, era um menino de 17, 18 anos. Foi para a Inglaterra, voltou amadurecido, se tornou um jogador importante para a Itália, é visto assim. Já o Neymar é diferenciado, não por ser meu compatriota. Para mim, está entre os três melhores do mundo, falo assim porque treino junto. É um menino que ainda tem muito a dar ao futebol e fazer muita gente se divertir. Se tivesse que escolher, é Neymar. Acho que é mais completo", concluiu o goleiro da seleção.

Além de Neymar e Luiz Gustavo, advertidos na partida de abertura da Copa, a vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, a seleção tem mais dois jogadores "pendurados", pois o volante Ramires e o zagueiro e capitão Thiago Silva receberam o primeiro cartão amarelo no empate com o México.

Julio Cesar reconheceu que não deve ser fácil para um jogador entrar em campo sob o risco de ficar de fora da próxima partida na Copa. "A preocupação existe, mas o grupo é forte, então não pode gerar preocupação enorme. Para o jogador, incomoda. Tem que administrar dentro das partidas, mas tem lance que é inevitável fazer falta e levar o cartão amarelo. Espero que não ocorra, façam uma partida excelente (contra Camarões, na próxima segunda-feira) e ninguém leve o amarelo", disse.