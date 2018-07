Julio Cesar avisa que joga em qualquer posição no Flu

"Sou lateral, mas quero jogar e se tiver que brigar por uma vaga no meio-de-campo vou lutar por ela", avisou Julio Cesar, que, no entanto, diz que essa é uma situação passageira. "Tenho, sim, algumas atuações legais no meio, mas gosto mesmo de jogar como lateral e já está um pouco tarde para mudar isso", declarou o jogador.

Após ser escolhido o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando ainda estava no Goiás, Julio Cesar teve um ano de altos e baixos no Fluminense. Apesar disso, o jogador tem sido importante para a equipe na briga pelo título nesta reta final da competição - está na liderança do Brasileirão, com 57 pontos.

"Posso afirmar que Julio Cesar é superação, pois tive um ano difícil, bem diferente do ano passado, e isso foi muito complicado no início. Agradeço a todos por todo apoio que me deram no Flu e sei que hoje tenho a confiança do treinador e da nossa torcida. Joguei na lateral, no meio-de-campo e tive algumas atuações legais. Isso me deixa mais calmo para o seguimento da competição", afirmou.