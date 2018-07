Julio Cesar brilha, mas QPR perde do Arsenal no Inglês

LONDRES - Julio Cesar até tentou, mas não conseguiu evitar a derrota do frágil Queens Park Rangers para o Arsenal neste sábado, em rodada do Campeonato Inglês. Um dos destaques da partida, o goleiro brasileiro teve grande atuação, mas acabou sofrendo o único gol da partida aos 39 minutos do segundo tempo.

Jogando em casa, o Arsenal contou com o retorno de Jack Wilshere, após duas cirurgias e 14 meses de afastamento, para se impor em campo durante quase todo o jogo. O time anfitrião fez pressão, acertou a bola no travessão, mas com frequência parava nas defesas de Julio Cesar, o melhor jogador da equipe visitante.

O Arsenal só conseguiu furar o bloqueio do Queens Park Rangers na metade final do segundo tempo, com as entradas de Gervinho e Walcott. Para tanto, contribuiu a expulsão de Stéphane Mbia aos 35 minutos. A pressão e a vantagem numérica deram resultado finalmente aos 39, com gol de Mikel Arteta.

Com o resultado, o time da casa alcançou o quarto lugar da tabela, com 15 pontos. Já a equipe de Julio Cesar segue na tabela, com apenas 3.

Ainda neste sábado, o Aston Villa empatou com o Norwich por 1 a 1, enquanto o Reading ficou no 3 a 3 com o Fulham. Stoke City também ficou na igualdade com Sunderland, mas sem gols. Já o Wigan Athletic bateu o West Ham por 2 a 1.