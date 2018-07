Júlio César celebra boa atuação e quer disputar titularidade do Flu com Cavalieri

O goleio Júlio César teve uma de suas melhores atuações com a camisa do Fluminense na vitória sobre o Corinthians do último domingo. Empolgado com a sequência em substituição ao lesionado Diego Cavalieri, o jogador se mostrou feliz com o momento e traçou voos mais altos, como brigar com o titular pela vaga no gol tricolor.

"Trabalhamos para jogar. Minha intenção era trazer uma boa dor de cabeça para o professor e tenho tido atuações regulares. O Diego está voltando, mas claro que quero continuar jogando, agora que consegui essa sequência. O professor vai decidir. O profissionalismo tem que imperar, quem está dentro não quer sair", declarou.

Júlio César e o restante do elenco do Fluminense se reapresentaram nesta quarta-feira, após dois dias de folga. O grupo foi dividido em dois para o treinamento. Enquanto um realizava trabalho técnico no campo, o outro participava de uma atividade física na academia. Não houve indicação da escalação para o duelo com o Sport sábado, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

O dia foi especial nas Laranjeiras por conta de uma presença ilustre. O técnico Rogério Micale, campeão olímpico com a seleção brasileira nos Jogos do Rio, esteve na sede tricolor e conversou com comissão técnica e dirigentes.

"O motivo da visita é estreitar os laços do nosso relacionamento com os clubes. O Fluminense é um grande fornecedor de jovens atletas para seleção. Temos um planejamento no fim do ano, onde contaremos com alguns destes jovens valores. Viemos aqui para passar ao clube a nossa necessidade, fazendo uma parceria para que não atrapalhe em nada o desenrolar do campeonato e o desenvolvimento do atleta no clube", explicou o treinador.