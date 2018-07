Júlio César critica bola que será usada na Copa

Titular absoluto da seleção brasileira, Júlio César fez nesta sexta-feira duras críticas à bola que será utilizada na Copa do Mundo na África do Sul. "É horrível, horrorosa, muito ruim", afirmou o goleiro, em entrevista coletiva realizada após o primeiro treino com bola em Johannesburgo.

Fabricada pela Adidas, a bola da Copa de 2010 foi chamada de Jabulani, que significa "celebrar" no idioma zulu, um dos 11 que são falados na África do Sul. Para Júlio César, no entanto, "parece aquelas bolas que você compra em supermercado".

Júlio César citou o caso da bola para lembrar que o goleiro é sempre prejudicado nesses assuntos. "Goleiro não leva vantagem em nada", afirmou ele, ao comentar também sobre a paradinha na cobrança de pênalti, que dificulta a vida de quem está no gol.