Julio César decide se apresentar à seleção em Curitiba

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, em nota nesta segunda-feira, que o jogador chegará na terça-feira de manhã ao centro de treinamentos do Atlético-PR, onde a seleção está concentrada desde sexta-feira.

Os três jogadores da Inter de Milão foram liberados pela CBF para se apresentar na quinta-feira, já em Johanesburgo, após terem conquistado o título da Liga dos Campeões com o time italiano, no sábado.

Julio César, no entanto, decidiu vir ao Brasil para se unir ao grupo e embarcar para a África do Sul com o restante da seleção, de acordo com a CBF.

A seleção brasileira deixará Curitiba na quarta-feira, em voo fretado, e fará escala em Brasília para ser recebida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de embarcar para o Mundial.

A equipe estreia na Copa contra a Coreia do Norte, no dia 15 de junho, e jogará ainda com Costa do Marfim e Portugal pela primeira fase.

(Reportagem de Pedro Fonseca)