Júlio César destaca 'DNA copeiro' do Grêmio, mas quer mais foco no Brasileirão

Com a vitória sobre o Palmeiras e a classificação às semifinais da Copa Libertadores, o Grêmio é o único clube brasileiro a seguir em três competições nesta temporada. Na semana que vem, o time gaúcho decidirá uma vaga na decisão da Copa do Brasil contra o Athletico-PR e ainda tem o Campeonato Brasileiro com mais 22 jogos pela frente. É justamente o torneio nacional, no qual a equipe faz uma campanha irregular, que gera preocupação no goleiro Júlio César, que será titular contra o São Paulo, neste sábado, às 11 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 17.ª rodada.

"Se não conseguirmos a vitória, temos que sair pelo menos com o empate. É um jogo de gente grande, de duas camisas pesadas. Para nós, é importante pontuarmos para subirmos na tabela", afirmou Júlio César, que jogará porque o técnico Renato Gaúcho usará mais uma vez um time alternativo por conta do duelo contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira, em Curitiba.

"É um compromisso difícil. O São Paulo, apesar de ter perdido o último jogo, é uma equipe que cresceu muito após a Copa América. Se reforçou, tem grandes jogadores e um grande treinador. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar no Morumbi num horário propício para que a torcida compareça. Mas, ao mesmo tempo, sabemos do elenco e do grande treinador que temos", afirmou o goleiro, garantido independente de quem inicie a partida.

"É um grupo forte, então você tem que sempre estar preparado. Quando é chamado tem que dar uma resposta a altura pelo clube, pela camisa que você representa", disse Júlio César, destacando o estilo copeiro da equipe. "O time tem esse DNA. é uma camisa pesada, tem uma torcida que ajuda e embala muito. Acho que é por causa de um pensamento vencedor, que vem desde a direção, passando pelo treinador que quer sempre ganhar. Isso ajuda a equipe a sempre pensar grande", afirmou.

Para o jogo contra o São Paulo, Renato Gaúcho deve ter o reforço de Everton na equipe. O atacante está suspenso na Copa do Brasil e, dessa forma, pode compor o time alternativo que jogará no Morumbi. Por outro lado, Rômulo cumprirá suspensão e pode dar lugar a Michel, que retorna aos poucos após cirurgia no joelho. Nesta quinta-feira, o time treinou no CT Joaquim Grava, do Corinthians, e teve a ausência do volante Maicon, com dores na panturrilha direita.