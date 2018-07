Julio Cesar disse ao grupo que pegaria três pênaltis Antes de começar a decisão por pênaltis entre Brasil e Chile, neste sábado, no Mineirão, o goleiro Julio Cesar deu um recado aos companheiros da seleção. "Ele falou para a gente: ''Cobrem com confiança que hoje eu pego três''", contou o zagueiro e capitão Thiago Silva. E foi praticamente isso que aconteceu, terminando com a classificação brasileira para as quartas de final da Copa do Mundo.