Júlio César diz que clássico precisa ser 'divisor de águas' para o Vasco Com apenas três pontos somados em oito rodadas, o Vasco reconhece a urgência de se recuperar no Campeonato Brasileiro, tanto que a diretoria até trocou a comissão técnica e anunciou a chegada de vários reforços nos últimos dias. O elenco também sabe a necessidade de uma reação, tanto que o lateral-esquerdo Júlio César classificou o clássico de domingo com o Flamengo como um "divisor de águas".