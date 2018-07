Júlio César diz que Vasco evoluiu no segundo turno: 'Estamos jogando bem' O Vasco encara o Joinville neste domingo, às 17 horas, fora de casa, com o peso de um novo rebaixamento à Série B nas costas. Faltam três jogos para o término do Campeonato Brasileiro e o time carioca corre o risco de cair para segunda divisão em caso de derrota. Para isso, o Avaí e o Figueirense também precisam vencer seus jogos.