Júlio César é dúvida no Fluminense para jogo com o Internacional

De volta ao Rio de Janeiro depois da derrota por 2 a 0 sofrida contra o Bahia, na última quinta-feira, o elenco do Fluminense fez treino regenerativo nesta sexta-feira, no CT do clube. Os jogadores vão treinar neste sábado, véspera da partida contra o Internacional, às 19 horas deste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Para o duelo, fundamental na briga do Fluminense contra o rebaixamento, a principal dúvida recai sobre a condição física do goleiro Júlio César. O titular foi vetado momentos antes da partida contra o Bahia por causa de dores que ele sentia no ombro e será avaliado pelo departamento médico do clube.

Se Júlio César voltar a ser vetado, o técnico Marcelo Oliveira deve escalar novamente o reserva Rodolfo, que sofreu dois gols na noite de quinta, mas não chegou a cometer erros na derrota para o Bahia.

Após 36 rodadas, o Fluminense tem 42 pontos, quatro de vantagem para a zona de rebaixamento. A situação da equipe treinada por Marcelo Oliveira parecia confortável, mas o time carioca perdeu quatro vezes e empatou duas nas últimas seis partidas, nas quais não fez nenhum gol.

Apesar do mau momento no Brasileirão, o Fluminense ainda mantém esperança de avançar à final da Copa Sul-Americana. Na partida de ida pela semifinal, fora de casa, derrota por 2 a 0 para o Atlético Paranaense, portanto o time carioca precisa vencer o jogo de volta, nesta quarta-feira, no Maracanã, por três gols de diferença ou devolver o placar sofrido para definir a vaga na disputa por pênaltis.