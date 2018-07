Julio Cesar é o 'vovô' da seleção brasileira pela primeira vez

BRASÍLIA - Na Copa das Confederações, Julio Cesar se vê em uma situação curiosa: pela primeira vez em uma competição, ele é o "vovô" da seleção brasileira.

Aos 33 anos, o goleiro não apenas é o jogador mais velho do elenco como também é aquele com mais partidas com a camisa do Brasil. Algo que certamente enche o carioca de orgulho, mas que, segundo ele, não será uma grande vantagem quando a bola rolar. Assim como os outros 22 jogadores que vão defender a seleção, Julio Cesar pela primeira vez vai participar de um evento mundial em território nacional. Por isso, ele acredita que suas 67 partidas pelo Brasil não vão fazer muita diferença.

"É uma coisa nova para todo mundo, independentemente da idade ou da quantidade de partidas pela seleção", comentou ele, que nem sabia que é o jogador mais antigo da equipe brasileira.

"Como tenho um pouco mais de experiência neste ambiente de seleção, procuro passar isso para os mais jovens, para dar a eles tranquilidade e confiança. Mas o mais importante é que o Felipão dá liberdade para que todos falem."

A Copa das Confederações que vai começar neste sábado será a segunda de Julio Cesar, campeão da edição passada, em 2009, na África do Sul. Ele sabe que esse é um torneio que pode levantar muito o moral de uma equipe, especialmente para quem joga em casa.

"Qualquer competição é válida, é preciso entrar para ganhar. Grandes seleções vieram ao Brasil, como a Itália e a Espanha, e todas elas vieram para ser campeãs", disse o jogador do Queens Park Rangers, recentemente rebaixado para a Segunda Divisão da Inglaterra (ele deverá trocar de clube após a Copa das Confederações).

"É uma coisa importante para o currículo, dá prestígio, então temos de nos empenhar muito. Para o goleiro revelado pelo Flamengo, a Copa das Confederações é uma oportunidade de redenção. Sua última partida de competição pela seleção brasileira foi aquela contra a Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. E ela foi inesquecível para o goleiro, pelas piores razões. Julio falhou no primeiro gol dos europeus e essa falha foi fundamental para a eliminação do Brasil nas quartas de final do Mundial, derrotado por 2 a 1.

Agora que o destino lhe deu outra chance, Julio espera brilhar diante dos torcedores brasileiros. "O que conta para mim é ter a oportunidade de jogar mais uma competição pela seleção", comentou o goleiro. "E será uma ocasião muito especial porque será no Brasil, diante da nossa torcida e dos nossos familiares."