Julio Cesar elogia Avaí, mas vê Vasco forte para 'jogo de seis pontos'

Em meio à fase irregular na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco terá pela frente nesta quarta-feira o difícil duelo diante do Avaí, em São Januário. O time catarinense ocupa a terceira colocação, é um dos melhores do segundo turno da competição e ganhou elogios até dos vascaínos. O lateral Julio Cesar, no entanto, disse confiar na capacidade do elenco cruzmaltino para vencer.

"Estamos encarando essa partida como uma decisão, um jogo de seis pontos. O Avaí é uma equipe que cresceu muito na competição, possui jogadores experientes e que estão acostumados a jogar na Série B. Então, o foco nesse jogo tem que ser total. Se ganharmos amanhã, estaremos muito próximos de retornar para a Série A", avaliou o lateral.

A conta de Julio Cesar é simples. Se vencer, o Vasco tem tudo para se firmar ainda mais no G4, com 60 pontos, e praticamente confirmar o acesso. Em caso de derrota, no entanto, o time carioca verá o próprio Avaí empatar com ele em número de pontos - 57 - e dará sequência à má fase recente.

E ao invés de apostar nos veteranos do elenco, como ele, Rodrigo, Nenê, Andrezinho e Jorge Henrique, Julio Cesar acredita que os jovens valores do Vasco podem fazer a diferença nesta reta final de Série B.

"Acho importante o Vasco ter no elenco profissional jovens formados na base. Fazia tempo que o clube não fazia um bom trabalho nas categorias de base e revelava jogadores de qualidade", comentou. "Tenho certeza que num futuro próximo estarão dando grandes alegrias para o torcedor."