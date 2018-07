Julio Cesar estreia com vitória pelo Benfica em Portugal

O goleiro Julio Cesar estreou com o pé direito no Benfica. Neste domingo, na primeira partida dele pela equipe, contribuiu para a vitória do seu novo clube, por 3 a 1, sobre o Moirense, no Estádio da Luz, em Lisboa, pela quinta rodada do Campeonato Português. O também brasileiro Lima marcou de pênalti.

O goleiro do Brasil nas últimas duas Copas do Mundo não começou bem sua primeira partida com a camisa do Benfica. Aos 16 minutos, Arsénio cruzou na área, Luisão errou a linha de impedimento e João Pedro marcou de cabeça, colocando o Moirense na frente.

A vitória parcial dos visitantes seguiu até que o brasileiro Marcelo Oliveira foi expulso, aos 12 do segundo tempo. Com um a mais, o Benfica deslanchou, virou o jogo e fez três: com Maxi Pereira, Eliseu e Lima (de pênalti). A equipe lisboeta também contou com os brasileiros Jardel e Talisca.

Julio Cesar só havia ficado no banco de reservas no clássico contra o Sporting, no fim do mês passado. Afastado para melhorar a forma física, só agora ganhou chance com o técnico Jorge Jesus, que o testou diante de um rival de pouca expressão no Português. O titular é Artur, também brasileiro, que foi formado pelo Cruzeiro.