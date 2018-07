Júlio César faz desabafo após brilhar pelo Corinthians

FORTALEZA - Criticado anteriormente pelo gol de falta que tomou no final da partida em que o Corinthians foi derrotado pelo América-MG, por 2 a 1, em Uberlândia,Júlio César deixou o gramado do Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, na noite da última quarta-feira, 16, festejando uma bela atuação, que ajudou a garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará e o time corintiano na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, a três rodadas para o fim da competição.

O goleiro não escondeu o tom de desabafo ao comentar o seu bom desempenho diante da equipe cearense, que serviu para aliviar a pressão também sobre ele próprio. "Naquele gol (contra o América-MG) eu não acho que houve a falha que todo mundo falou", afirmou o jogador, para depois mandar um recado aos seus críticos: "Eu não tenho de provar nada para ninguém. O Tite confia em mim, o Andrés (Sanchez) confia em mim e os meus companheiros confiam em mim. As críticas e elogios vão existir sempre e eu tenho de aceitar que é assim mesmo".

A vitória por 1 a 0 sobre o Ceará deixou o Corinthians com 64 pontos, dois à frente do vice-líder Vasco, que agora está com duas vitórias a menos do que os corintianos, fato que poderá pesar a favor dos paulistas em caso de empate na pontuação na rodada final do Brasileirão. E a conquista da liderança isolada foi fruto do empenho extra da equipe, segundo destacou Júlio César. "Estamos trabalhando muito forte. O jogo foi muito difícil, mas voltamos para São Paulo com o dever cumprido", comemorou.

Depois de derrotar o Ceará, o Corinthians tentará se manter na liderança isolada da competição nacional no próximo domingo, quando enfrentará o Atlético-MG, às 17 horas, no Pacaembu. No sábado, o Vasco receberá o lanterna Avaí, às 19 horas, em São Januário, onde terá a chance de assumir o topo de forma provisória.