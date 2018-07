Júlio César festeja retorno a São Januário na partida contra o líder Corinthians Na briga para fugir do rebaixamento, que seria o terceiro em seis anos, no Campeonato Brasileiro, o Vasco encara o líder Corinthians, que pode ser campeão antecipado se vencer, na próxima quinta-feira, pela 35.ª rodada. Com um triunfo, o time carioca pode deixar a zona da degola e por isso o lateral-esquerdo Júlio César comemora o fato do confronto ter sido marcado para o estádio de São Januário, no Rio, a casa vascaína.