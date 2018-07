Julio Cesar leva três gols e estreia com derrota nos EUA

ORLANDO - Começou com derrota a trajetória do goleiro Julio Cesar pelo Toronto FC, time canadense que joga a Major League Soccer (MLS), a liga norte-americana de futebol. Nesta quarta-feira, pelo World Pro Soccer Classic, um torneio amistoso disputado em Orlando e organizado pela Disney, o time do goleiro da seleção brasileira e titular de Felipão perdeu de 3 a 1 do Columbus Crew, outra equipe da MLS.

Julio Cesar foi titular e estava em campo nos três gols marcados pelo Columbus. O primeiro saiu de falta, batida com categoria, sobre a barreira, pelo argentino Federico Higuaín, com 10 minutos de bola rolando. Dois minutos depois, Josh Williams pegou rebote fora da área, dominou e chutou forte. Julio Cesar nem se mexeu. O Toronto ainda descontou, mas Adam Bedell ampliou o placar completamente livre dentro da pequena área. Ele aproveitou o cruzamento de Agustín Viana.

"Fico um pouco triste, é meu primeiro jogo, mas estou feliz de voltar a jogar depois de algum tempo. Feliz de começar jogando, mas triste pelo resultado", disse Julio Cesar, ao canal de vídeo do Toronto na internet. Goleiro da seleção estava pressionado por ser reserva em seu ex-clube. Julio Cesar teve chance de jogar no Grêmio, mas as tratativas não deram certo.

Reserva do Queens Park Rangers, na segunda divisão inglesa, o jogador, que foi titular do Brasil na Copa das Confederações, só atuou uma vez pelo ex-clube na temporada, em 4 de janeiro, numa goleada de 4 a 0 para o Everton. Pela seleção, Julio Cesar participou de cinco amistosos.