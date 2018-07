Julio César minimiza peso do fim da invicibilidade do Vasco e projeta títulos

"Foi bom enquanto durou (a invencibilidade), temos que virar essa página e escrever uma nova história. Por que não pensar em ficar invicto de novo? Começamos agora contra o Náutico uma nova caminhada", ressaltou o jogador, em entrevista coletiva, ao se referir ao confronto desta terça-feira, às 19h15, em São Januário.

"É claro que ficamos chateados após a derrota, mas depois, já no hotel, todos nós estávamos conscientes do que havíamos feito. É importante lembrar que enfrentamos o segundo colocado e tivemos muitas chances de gol. O ambiente segue ótimo e nossa equipe é muito experiente. Entramos para a história mesmo não batendo o recorde. Vai demorar para vermos um time Série A ou na Série B com tanto tempo de invencibilidade. É difícil em virtude da atual conjuntura do futebol", enfatizou.

Apesar da derrota no sábado, o Vasco se manteve na liderança da Série B, mas agora está empatado com o Atlético-GO com 19 pontos. Por isso, o time sabe da importância de conquistar uma vitória nesta terça-feira e dar novo passo em sua trilha para conquistar o título e o consequente acesso à elite nacional.

"O Náutico é uma equipe jovem, rápida e que possui um forte contra-ataque. Então, temos que tomar cuidado. Nossos objetivos nesse ano são grandes e iremos continuar com a mesma postura de antes, até porque nosso grupo é movido a títulos. A perda da invencibilidade não vai mudar nosso foco, que é o título do Brasileiro (da Série B) e uma grande campanha na Copa do Brasil. Sobre a nossa invencibilidade em casa, ela é ótima, mas uma hora irá cair também", lembrou Julio César, se referindo ao fato de que o time não perde uma partida em São Januário há 11 meses.