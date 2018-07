Julio Cesar pede que Vasco 'não relaxe' contra o Tigres, que ainda não pontuou O Vasco terá pela frente no sábado o Tigres, um dos piores times do Campeonato Carioca até o momento. Com 100% de aproveitamento, os comandados de Jorginho são os líderes isolados do Grupo A, situação bem diferente do adversário, vice-lanterna da outra chave, ainda sem pontuar. Ainda assim, o lateral Julio Cesar pediu bastante atenção para o confronto do fim de semana.