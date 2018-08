Júlio César prevê duelo 'difícil' do Fluminense contra o Inter

Vindo de dois jogos sem vitória no Brasileirão, o Fluminense terá mais um desafio pela frente na segunda-feira. O adversário da vez será o confiante Internacional, terceiro colocado na tabela. E, por isso, o goleiro Júlio César prevê um duelo "difícil" no encerramento desta 18ª rodada do campeonato.

"Sem dúvida, mais um confronto difícil. Previmos jogos extremamente complicados e esse jogo contra o Internacional não vai ser diferente, é uma equipe que vem numa crescente", disse o goleiro. "É um confronto direto pela parte de cima da tabela, é um bom momento para vencer. Sabemos que vencendo ficamos a cinco pontos deles e queremos continuar subindo na tabela."

Na 9ª colocação e tentando se aproximar dos líderes, o Flu não vai se intimidar diante da dificuldade em campo, avisou o goleiro. "Como eles tem as armas deles, nós também temos as nossas. O professor está fazendo trabalhos específicos para esse jogo, porque a vitória é muito importante para nós", declarou.

"O Fluminense é movido a vitórias, é uma equipe gigantesca e a cobrança é sempre muito grande. A vitória é muito importante para a gente na classificação e também para nos dar mais confiança para a sequência", completou Júlio César.

O goleiro credita a confiança à semana de treinos que o Fluminense viveu nos últimos dias, algo raro nesta retomada do Brasileirão. O rival gaúcho entrou em campo na segunda-feira e teve menos dias para trabalhar em campo.

"Essa tem sido uma semana intensa de treinamentos, para que a gente ajuste o máximo possível o que precisamos melhorar. Sabemos que serão jogos desgastantes, tem um eliminatório no meio, mas não dá para pular. Tem que ser passo a passo, pensar primeiro no Internacional, depois no Defensor, depois no América Mineiro", afirmou, citando as próximas partidas da equipe, pela Copa Sul-Americana e pelo Brasileirão.

Na avaliação do experiente jogador, as ideias do técnico Marcelo Oliveira, contratado durante o recesso da Copa do Mundo já estão sendo assimiladas pelo grupo. "Estamos implementando as ideias do professor Marcelo, a forma como ele gosta que a equipe jogue. Temos tido bons resultados, a equipe está com um bom rendimento. É claro que pode ser melhor, nos cobramos em relação a isso e buscamos crescer."

TREINO

Na atividade desta sexta-feira, Marcelo Oliveira contou com duas novidades em campo: Sornoza e Junior Dutra. Eles estão em reta final de recuperação, após problemas físicos, e treinaram com os demais jogadores. No entanto, ainda são dúvidas para o duelo com o Inter, na segunda-feira que vem, no Maracanã.