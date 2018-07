Júlio César promete Flu forte na última rodada: 'Se depender de nós, o Inter cai'

O Fluminense não tem grandes ambições para a última rodada do Campeonato Brasileiro, vem de nove partidas sem vencer e já liberou boa parte de seus jogadores para férias. O cenário é de um fim melancólico de temporada, mas o goleiro Júlio César garantiu que o time entrará motivado para encarar o desesperado Internacional no domingo, no Giulite Coutinho, no derradeiro duelo da competição.

"Se depender de nós, o Inter cai, sim. Vamos fazer o nosso máximo. A nossa parte é entrar e vencer o jogo. O clube é gigante e quem veste essa camisa não pode ter outro pensamento que não seja vencer. Já são nove jogos sem vitória e isso é algo que incomoda bastante o grupo e o nosso torcedor. Um clube da grandeza do Fluminense não pode ficar tanto tempo sem vencer. Vamos lutar por cada palmo do gramado", declarou nesta quinta-feira.

Um triunfo tricolor no fim de semana confirma o rebaixamento do Inter, ao menos em campo, já que o time gaúcho entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar tirar pontos do Vitória. "Um clube da grandeza do Fluminense não pode ficar tanto tempo sem vencer. Vamos lutar por cada palmo do gramado", prometeu Júlio César.

Durante boa parte do Brasileirão, o Fluminense brigou por vaga na Libertadores. Este péssimo momento recente, no entanto, tirou o clube carioca da disputa e garantiu um fim de ano decepcionante nas Laranjeiras. Ainda assim, Júlio César fez uma avaliação positiva da temporada.

"Foi um ano positivo. Gostaria que tivesse sido melhor, estar aqui falando pelo menos com uma vaga na Libertadores, que é uma coisa que a gente espera pela grandeza do clube. O Fluminense tem sempre que estar brigando pelas primeiras posições. Mas foi positivo", considerou.