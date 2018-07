Julio Cesar pula grade e atende torcedores fora da Granja Comary

TERESÓPOLIS - Julio Cesar quebrou o protocolo no relacionamento até então distante dos jogadores da seleção brasileira com os torcedores na preparação para a Copa do Mundo. Após participar do treinamento da tarde, o goleiro resolveu atender alguns moradores do condomínio Comary, vizinho da Granja, onde o time treina desde segunda-feira, para tirar fotos e dar autógrafos. Ele não foi o único a fazer isso.

O principal jogador do Brasil, Neymar, fez o mesmo. E outros os seguiram. Esse foi também o primeiro contato dos jogadores com a torcida desde que Felipão reuniu o grupo em Teresópolis. Neymar foi o último a sair da caixa de areia onde os jogadores trabalharam nesta tarde. Fazia frio e já estava escuro quando ele repetiu a atitude de Julio Cesar.

Diferentemente do goleiro, Neymar não pulou a cerca que separava os dois lados, sempre à vista dos seguranças da CBF. Tanto ele quanto Julio Cesar deram autógrafos e posaram para fotos.

Havia 13 pessoas, entre crianças e adultos, todos moradores do condomínio Comary. Algumas casas no local estão sendo alugadas neste período de Copa por até R$ 80 mil o mês. Os vizinhos da Granja não faziam barulho ou arruaças. Apenas acompanhavam o treino.

Felipão decidiu dar um voto de confiança aos moradores vizinhos. A ideia inicial Do treinador e da CBF era colocar um tapume de três metros de altura para impedir esse contato, mas resolveu voltar atrás para não posar de antipático. E assim será desde que não se cometa excessos.