Júlio César quer se consagrar com título no Corinthians Titular absoluto do Corinthians, o goleiro Júlio César revelou passar por um momento especial nesta temporada. Ele vive boa fase e vem sendo decisivo para a sequência de sete partidas sem derrotas. Agora, ele quer consagrá-la e escrever o seu nome na história com a conquista do título do Campeonato Brasileiro.