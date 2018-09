Júlio César realiza treino com bola e pode reforçar o Fluminense no domingo

Depois de deixar o confronto diante do Botafogo com dores e preocupar a comissão técnica do Fluminense, o goleiro Júlio César voltou a treinar nesta quarta-feira. Com isso, o jogador ficou mais próximo de voltar ao time diante do Atlético-PR no domingo, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro.

Júlio César atuou apenas nos 45 minutos inicias da vitória de domingo sobre o Botafogo, sendo substituído no intervalo por Rodolfo. O titular reclamou bastante de dores nas costas e seria examinado pelo departamento médico do clube para saber a extensão do problema.

Na terça-feira, Júlio César realizou apenas um trabalho físico. Mas nesta quarta, o goleiro participou da atividade com bola comandada pelo técnico Marcelo Oliveira e deixou a comissão técnica otimista em relação à sua participação na partida do fim de semana.

A vitória do fim de semana sobre o Botafogo amenizou a pressão pelo mau momento recente do Fluminense. O time tricolor subiu para 31 pontos e alcançou a nona colocação do Campeonato Brasileiro.