Julio César reclama de bola da Copa: 'parece de supermercado'

"É terrível, horrorosa, parece aquelas bolas que você compra no supermercado", acrescentou o goleiro quando perguntado o que tinha achado da bola Jabulani, fabricada pela Adidas, após ter realizado seu primeiro treinamento com ela, nesta sexta-feira, no campo de uma escola perto do hotel onde a seleção está concentrada para a Copa.

A bola, criticada pelo goleiro do Brasil, chega a ser vendida a 400 reais em lojas de material esportivo no Brasil.

Julio César não explicou porque a bola é tão ruim, mas o preparador de goleiros do Brasil, o ex-goleiro da seleção Wendell, afirmou que a Jabulani, por ser feita de couro sintético, é leve demais, e por isso ganha muita velocidade e faz curvas estranhas nos chutes mais fortes.

"O perigo para os goleiros é ficar adiantado. Eles precisam ficar numa posição de segurança, ou então a bola vai cair atrás," disse Wendell a jornalistas, após comandar o treino dos goleiros da seleção.

Julio César, titular absoluto do Brasil e que teve papel fundamental nos títulos conquistados pela Inter de Milão do Campeonato Italiano, Copa Itália e Liga dos Campeões nesta temporada, também reclamou da presença de jogadores adversários nas barreiras formado pelos goleiros na hora de uma cobrança de falta.

Segundo ele, as regras do futebol sempre prejudicam os goleiros, uma vez que as autoridades do esporte querem ver mais gols.

"O goleiro não leva vantagem em nada. Na hora da falta, que o time adversário já esta em vantagem, eles ainda colocam dois ou três jogadores do lado da barreira para atrapalhar", acrescentou.