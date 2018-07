Julio Cesar revela alívio por ausência de Cristiano Ronaldo em amistoso

BOSTON - O goleiro Julio Cesar não escondeu o alívio pelo fato de o atacante português Cristiano Ronaldo ser poupado do amistoso desta terça-feira contra a seleção brasileira. "A ausência dele facilita um pouco para o goleiro", reconheceu o goleiro, que traz recordações de grandes duelos com o português.

"Nós nos enfrentamos pela Copa dos Campeões algumas vezes. Foram bons encontros", lamentou. Embora a seleção esteja desfalcada, o goleiro não espera um jogo fácil. "A seleção portuguesa tem ótimos jogadores e deve se classificar para a Copa", disse Julio Cesar.

A situação do goleiro é bastante particular dentro do elenco da seleção brasileira. Ele não vem atuando pelo Queens Park Rangers porque estava definindo a ida do clube. "O treinador foi muito honesto e disse que eu não jogaria porque estava definindo minha saída. Agora, com a final da janela, vou voltar a disputar posição".

Julio Cesar foi sondado por vários clubes, entre eles, o Napoli e o Benfica, mas acabou ficando no time inglês. "Minha cabeça está no Queens. Estou concentrado em ajudar o time a fazer uma boa campanha", planeja. Sobre a convocação para a seleção, mesmo na reserva, ele confessa satisfação. "Eu me sinto lisonjeado com isso. É uma prova de confiança, mas também uma grande responsabilidade".