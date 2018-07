Júlio César se apresenta à seleção em Curitiba

Após ajudar a Internazionale de Milão a conquistar o título da Liga dos Campeões no sábado, o goleiro Júlio César se apresentou à seleção brasileira nesta terça-feira, em Curitiba.

Veja também:

Seleção treina com bola pela 1.ª vez e torcida assiste

Briga por posições na seleção não incomoda defensores

Greves e protestos ameaçam a Copa na África do Sul

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

Demonstrando cansaço, o jogador se integrou ao grupo no Centro de Treinamento do Atlético Paranaense às 10h20, após chegar do Rio de Janeiro, onde fez uma rápida parada na segunda-feira para visitar familiares.

Logo depois de chegar ao CT do Caju, Júlio César iniciou os exames de avaliação médica, sob a supervisão de José Luís Runco e Serafim Borges. O atleta encerrará os procedimentos na manhã de quarta-feira, antes da viagem da delegação para a África do Sul.

Com a chegada do goleiro, o técnico Dunga conta agora com 21 dos 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Por ter disputado a final da Liga dos Campeões, Júlio César tinha a opção de se juntar à seleção nesta terça ou somente no dia 27, já na África do Sul. O lateral Maicon e o zagueiro Lúcio, que também foram campeões com a Inter de Milão, decidiram se apresentar somente em Johannesburgo.