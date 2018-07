Julio Cesar se recupera de trauma e deve ser titular do Benfica

O experiente goleiro Julio Cesar, de 35 anos, deve ter nova chance no gol do Benfica nesta quarta-feira. Recuperado de contusão, o brasileiro foi relacionado e deve ser titular do time português na partida diante do Bayer Leverkusen, na Alemanha, pela segunda rodada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Julio Cesar ficou de fora do duelo contra o Estoril, no último sábado, pelo Campeonato Português, por conta de um traumatismo na perna direita. Recuperado, ele deve fazer sua segunda partida pelo clube, onde chegou para esta temporada. A primeira foi no último dia 21, na vitória por 3 a 1 sobre o Moreirense.

A possibilidade de Julio Cesar ser titular aumenta por conta da ausência de Artur. Outro brasileiro no gol do Benfica, ele foi expulso na estreia diante do Zenit, na derrota por 2 a 0, e cumpre suspensão. Mas o técnico Jorge Jesus ainda não anunciou quem atuará e relacionou outros dois goleiros para a partida: Bruno Varela e Miguel Santos.